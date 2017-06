یووراج سنگھ نے پاکستان کیخلاف شاندار کارکردگی کو کینسر کے مرض سے چھٹکارا پانے والوں کے نام کر دیا

”میں آج کی اننگز ان کے نام کرتا ہوں “ پاکستان کیخلاف شاندارکارکردگی کے بعد یووراج سنگھ کا ایسا اعلان کہ پاکستانی اور بھارتی دونوں کے دل جیت لیے۔

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن ) بھارتی بلے باز یووراج سنگھ نے پاکستان کیخلاف اپنی دھواں دار بیٹنگ پرفارمنس کو کینسر کے مرض سے شفا یاب ہونے والے مریضوں کے نام کر دیا ۔

تفصیلات کے مطابق آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان کیخلاف پہلے میچ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے بھارتی آل راﺅنڈر یووراج سنگھ نے اپنی پرفارمنس کو کیسنر سے بچنے والوں کے عالمی دن کی مناسبت سے کینسر کے مرض پر قابو پانے والے افراد کے نام کر کے سب کے دل جیت لیے۔انہوں نے لندن حملوں میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کیا ۔

My innings on #CancerSurvivorDay is dedicated to all the heroes & survivors. Also my thoughts & Prayers to all impacted in #londonattack pic.twitter.com/x9sFn6OMf1