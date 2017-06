پاک بھارت مقابلے کے بعد انٹرنیٹ صارفین کی عماد وسیم سے جنگ ، کیا کیا کچھ کہہ گئے؟ پڑھ کر آپ ہار کا غم بھول جائیں گے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن ) آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے پہلے میچ میں بھارت سے ہار کے بعد مایوس شائقین کرکٹ نے انٹرنیٹ پر عماد وسیم کے ہیئر سٹائل کیخلاف لفظی جنگ شروع کر دی ۔

تفصیلات کے مطابق بھارت کیخلاف میچ میں نئی منصوبہ سازی کے ساتھ میدان میں اترنے کے حوالے سے کپتان سرفراز احمد کے بیان کے بعد شائقین نے عماد وسیم کو نئے ہیئر سٹائل کیساتھ جونہی گراﺅنڈ میں اترتے دیکھا تومیچ چھوڑ کر سوشل میڈیا پر تنقید شروع کر دی جو میچ کے نتیجے کے بعد شدید تر ہو گئی ۔

کرکٹ شائقین نے سوشل میڈیا پر عماد وسیم کے ہیئر سٹائل کو فوکس کرتے ہوئے لکھا کہ انسان تو انسان ، آسمان نے بھی عماد وسیم کے نئے ہیئر سٹائل کو دیکھ کر آنسو بہانا شروع کر دیے۔

Even sky has started to cry after watching imad wasim's new hair style #PakvInd

— Waleed Nasir (@waleednasir00) June 4, 2017

سرخیل خان نےاپنے پیغام میں لکھا کہ اگلے میچ سے قبل عماد خان کو اپنا ہیئر سٹائل تبدیل کرنا ہو گا تاکہ چیمپئنز ٹرافی میں ہماری واپسی کا چانس ممکن ہو سکے۔

Get Imad to change his hairstyle before they come back on again and we may have a chance. — Sarkhail Khan (@Sarkhail7Khan) June 4, 2017

ایک شہری نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ عماد وسیم جلد تیرے نام کے سیکوئل میں سلمان خان کی جگہ لینے والے ہیں ۔بعض شائقین نے اداکارہ کاجول کے ہیئر سٹائل کی تصویر شیئر کر نے کے بعد لکھا ہے کہ یہ کاجول وسیم ہے ۔

Imad Wasim will soon be replacing Salman khan in 'tere naam 2' if this doesn't work out for him today

سعدنامی کرکٹر لوور نے عماد وسیم کی زلفوں کو پیراشوٹ سے تشبیہہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ میں یہ نہیں دیکھ سکتا ۔