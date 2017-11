پاکستان سپر لیگ کا تیسرا سیزن،انضمام الحق ”لاہور قلندر“کا حصہ بن گئے

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف سیلیکٹر انضمام الحق پاکستان سپر لیگ کے تیسرے سیزن میںلاہور کی ٹیم ”لاہور قلندر“کے ایڈوائز ر فرنچائز افئیرز منتخب ہوگئے ہیں۔

