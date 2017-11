آئی سی سی ویمنز چمپئین شپ ،پاکستان کی نیوزی لینڈکے خلاف تاریخی پہلی فتح

شارجہ(ڈیلی پاکستان آن لائن)آئی سی سی ویمنز چمپئین شپ میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کو ثنا میر کی بہترین باولنگ کے باعث نیوزی لینڈ کو تیسرے ون ڈے میچ میں 5 وکٹ سے شکست دیتےہوئے پہلی مرتبہ کیویز کو شکست دینے کا اعزاز حاصل کر لیا۔

History for Pakistan! They beat New Zealand for the 1st time in Women's ODIs by 5 wickets in the ICC Women's Championship in Sharjah #PAKvNZ pic.twitter.com/FcU7WreSXd — ICC (@ICC) November 5, 2017



شارجہ میں جاری سیریز کے تیسرے ون ڈے میچ میں نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا جو غلط ثابت ہوا اور 50 رنز پر چار کھلاڑی پویلین لوٹ چکے تھے۔میڈی گرین اور سیم کرٹس کے سوا کوئی بھی بلے باز پاکستانی باولرز کا مقابلہ نہ کر سکا اور 6 کھلاڑی ڈبل فگر میں داخل نہیں ہوسکے۔

نیوزی لینڈ کی ٹیم 44ویں اوور میں 155 رنز بنا کر آوٹ ہو گئی، کرٹس 50 اور گرین 26 رنز بنا کر نمایاں بلے باز رہے۔

پاکستان کی جانب سے ثنا میرنے 4 اور سعدیہ یوسف نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔

جواب میں پاکستان نے 49ویں اوور میں پانچ وکٹ کے نقصان پر ہدف حاصل کر کے میچ میں پانچ وکٹ سے فتح حاصل کر لی۔

پاکستان کی جانب سے کپتان بسمہ محروف 36، سدرہ امین 32، جویریہ خان 29 اور ناہیدہ خان 23 رنز بنا کر نمایاں بلے باز رہیں۔

The 3rd ODI Player of the Match award goes to @mir_sana05 after her 4 wickets set up a famous win for Pakistan! #PAKvNZ pic.twitter.com/r4fP43o4uK — ICC (@ICC) November 5, 2017



ثنا میر کو عمدہ باولنگ پر میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔

نیوزی لینڈ کی صوفی ڈیوائین کو پلئیر آف دی سیریز کا ایوارڈ دیا گیا انہوں نے مجموعی طور پر سیریز میں 167رنز بنائے ۔

The #PAKvNZ Player of the Series is @sophdevine77, whose performance with the bat set up the White Ferns' victories in the first two ODIs! pic.twitter.com/NDdpJaAPdR — ICC (@ICC) November 5, 2017



ابتدائی دو میچز جیتنے کی بدولت نیوزی لینڈ نے سیریز 2-1 سے اپنے نام کر لی۔

نجم سیٹھی نے بھی اپنے سوشل میڈیا اکائونٹ پر ٹیم کومبارک باد دی ہے۔