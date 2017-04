مصباح الحق کریش ہوتی سٹاک مارکیٹ میں وائلن نواز جیسا تھا: شعیب اختر

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان مصباح الحق نے ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز کے بعد انٹر نیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کردیا ہے۔ مصباح کے ریٹائرمنٹ کے اعلان کے بعد جہاں مداحوں کے دل ٹوٹے ہیں وہیں کرکٹرز بھی ان کی خدمات کا اعتراف کر رہے ہیں۔

مصباح نے پاکستان کی بہت خدمت کی،ان کی جگہ پر کرنا بہت مشکل ہے:وسیم اکرم

سابق فاسٹ بولر شعیب اختر نے مصباح الحق کے ریٹائرمنٹ کے فیصلے پر اظہار خیال کرنے کیلئے سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹوئٹر کا سہارا لیا ہے ۔ انہوں نے کہا ہے کہ مصباح الحق نے اس وائلن نواز کا کردار ادا کیا جو کریش ہوتی ہوئی سٹاک مارکیٹ میں وائلن بجا کر سب کو پر سکون کردے۔ مصباح کے ارد گرد بہت سی بے چینی و لڑائی جھگڑے رہے لیکن وہ ہمیشہ پر سکون رہا۔ شعیب اختر نے مصباح الحق کا قومی ٹیم اور قوم کو اچھی یادیں دینے پر شکریہ بھی ادا کیا۔

Misbah was like a violinist in a crashing stock market. Calm despite the chaos around him. Thanks for the memories.