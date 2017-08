کیریبین پریمیر لیگ میں صرف 2 میچ کھیلے گئے لیکن دونوں میں مین آف دی میچ کا ایوارڈ پاکستانی کھلاڑیوں کو دیا گیا، یہ کون سے کھلاڑی ہیں اور ان کی کارکردگی کیا رہی؟ جان کر یقینا آپ کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) کریبین پریمیر ٹی 20 لیگ(سی پی ایل) 2017ءکا آغاز ہو چکا ہے جس میں کئی پاکستانی کھلاڑی بھی شامل ہیں۔ پاکستانیوں کیلئے فخر کی بات یہ ہے کہ اس لیگ میں اب تک صرف 2 میچ کھیلے گئے ہیں لیکن دونوں میں ہی مین آف دی میچ کا ایوارڈ پاکستانی کھلاڑی لے اڑا اور پوری قوم کو سینہ فخر سے چوڑا کر دیا۔

یہ کھلاڑی کوئی اور نہیں بلکہ چیمپینز ٹرافی کے ہیرو حسن علی اور شاداب خان ہیں جنہوں نے اپنی اعلیٰ کارکردگی کی بدولت ناصرف سی پی ایل میں کھیلنے کا موقع حاصل کیا بلکہ اپنے پہلے ہی میچ میں مخالفین کے پرخچے اڑا کر رکھ دئیے۔ پہلا میچ ٹرینباگو نائٹ رائیڈرز اور سینٹ لوشیا سٹارز کے درمیان کھیلا گیا ۔ سینٹ لوشیا سٹارز کی ٹیم میں شامل کامران اکمل اچھی کارکردگی نہ دکھا سکے اور صرف پانچ رنز ہی بنائے تاہم ان کے مدمقابل ٹیم میں شامل شاداب خان نے عمدہ باﺅلنگ کرتے ہوئے 4.0 اوورز میں صرف 15 رنز کے عوض 2 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی اور میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔

اسی طرح دوسرا میچ گیانا ایمزون وارئیرز اور سینٹ کیٹس اینڈ نیویس پیٹریاٹس کے درمیان کھیلا گیا۔ گیانا ایمزون وارئیرز کی ٹیم میں شامل بابر اعظم نے عمدہ بیٹنگ کرتے ہوئے 30 گیندوں پر 21 رنز بنائے جبکہ اسی ٹیم میں شامل سہیل تنویر کوئی سکور نہ بنا سکے۔ سینٹ کیٹس اینڈ نیویس پیٹریاٹس کی جانب سے حسن علی نے عمدہ اور تباہ کن باﺅلنگ کرتے ہوئے 4 اوورز میں صرف 19 رنز دئیے اور 2 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھا کر میچ آف دی میچ کا ایوارڈ اپنے نام کیا۔ انہوں نے اپنے ٹوئٹر اکاﺅنٹ پر تصویر اپ لوڈ کرتے ہوئے اس پر خوشی کا اظہار بھی کیا۔

Allahumduillah#I got man of the match in first game in CPL ???????? pic.twitter.com/tpVMH4NsCd