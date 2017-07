ناصر جمشید کی اہلیہ نے شوہر کے ساتھ علیحدگی کی خبروں کی سختی سے تردید کر دی

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )میڈیا میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ قومی ٹیم کے معطل کھلاڑی ناصر جمشید اور ان کی اہلیہ ڈاکٹر سمارا کے درمیان علیحدگی ہو گئی ہے تاہم کھلاڑی کی اہلیہ نے سوشل میڈیا پر ان خبروں کی تردید کر دی ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق سپاٹ فکسنگ کیس میں معطل قومی کرکٹر ناصر جمشید اور ان کی اہلیہ کے درمیان ناچاقی اور کشیدگی کی خبروں کے بعد ڈاکٹر سمارا نے سوشل میڈیا پر ان افواہوں کی سختی سے تردید کر دی ہے۔ دراصل ان خبروں کی وجہ ڈاکٹر سمارا کی سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری وہ ٹویٹس بنیں جن میں بظاہر وہ دلبرداشتہ نظر آئیں۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ ہر خود مختار اور مضبوط عورت کے اندر ایک چھوٹی سی شکستہ دل لڑکی ہوتی ہے جو یہ جان چکی ہوتی ہے کہ کسی پر انحصار نہیں کرنا اور کس طرح دوبارہ اٹھنا ہے۔

Time to stop feeling sorry for myself.. and be strong .. relationships break down but life must go on..

Not sure where the media has got that I and Nasir have divorced.. but that is false news..