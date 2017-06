پاک، بھارت میچ کے دوران گنگولی اور شین وارن کی ایسی حالت میں تصاویر اپ لوڈ ہو گئیں کہ سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا ہو گیا۔۔۔ دونوں شرم سے پانی پانی ہو گئے

برمنگھم (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارت کے سابق بلے باز وریندر سہواگ دلچسپ تبصروں کے باعث خاصی شہرت رکھتے ہیں اور اپنے ساتھی کھلاڑیوں کیساتھ مذاق کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔

پاک بھارت میچ کے دوران بھی انہیں ایک ایسا ہی موقع میسر آ گیا اور انہوں نے سارو گنگولی اور شین وارن کی ایسی حالت میں تصاویر اتار کر سوشل میڈیا پر اپ لوڈ کر دیں کہ دونوں ہی شرمسار ہو گئے۔

سہواگ، شین وارن اور سارو گنگولی آئی سی سی چیمپینز ٹرافی میں کمنٹری کے فرائض سرانجام دے رہے ہیں اور یہ کوئی آسان کام بھی نہیں ہے۔ پاک، بھارت میچ کے دوران جہاں بارش نے مزہ کرکرا کیا وہیں پاکستان کی بیٹنگ نے بھی پاکستانیوں کیساتھ ساتھ پوری دنیا کے شائقین کو مایوسی میں مبتلا کر دیا۔

سارو گنگولی اور شین وارن تو اس قدر تھکاوٹ اور بوریت کا شکار ہوئے کہ دونوں نے کمنٹری کے دوران ہی چند لمحے سونے کا فیصلہ کیا اور پھر اپنے فیصلے کو عملی جامہ بھی پہنا دیا۔ یہی وہ موقع تھا جس کا انتظار وریندر سہواگ کر رہے تھے، انہوں نے دونوں کی تصاویر اتاریں اور ٹوئٹر پر اپ لوڈ کر دی۔

The future is shaped by one's dreams. These legends still don't waste time in following their dreams. Sone ka Maza@SGanguly99 @ShaneWarne pic.twitter.com/2zgZEC4KWa