پاک بھارت میچ کے دوران بھارتی حکومت کی بد ترین شکست ،گراﺅنڈ میں ایسا شخص آگیا جو بھارت کو سب سے زیادہ مطلوب ہے ،یہ کون ہے ؟حیران کن خبر آگئی

برمنگھم (افضل افتخار سے )برطانیہ کے شہر برمنگھم میں ہونے والے پاک بھارت میچ کے دوران بھارت کو مطلوب ترین ملزم اور یو وی گروپ کے سابق چیئر مین وجے مالیا بھی میچ دیکھنے گراﺅنڈ میں پہنچ گیا ۔



بھارتی میڈ یا کے مطابق پاک بھارت ٹاکرے کے دوران وجے مالیا کی ایک تصویر سامنے آئی ہے جس میں وہ ایجبسٹن کے میدان میں لوگوں کے ساتھ بیٹھے میچ دیکھ رہے ہیں ۔اس سے پہلے وجے مالیا کو 19اپریل کو برطانیہ میں سکاٹ لینڈ یارڈ نے گرفتار کیا تھا تاہم گرفتاری کے صرف تین گھنٹے کے بعد وجے مالیا کو عدالت سے ضمانت مل گئی تھی ۔

Gavaskar watching "catch me if you can" on Mallya's cracked HTC phone ???? #INDvPAK #CT17 pic.twitter.com/WofZx23JSf