ویسٹ انڈیز نومبر کی بجائے دسمبر میں پاکستان کا دورہ کرنا چاہ رہی ہے:زینب عباس

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)سپورٹس تجزیہ کار اور اینکز زینب عباس کاویسٹ انڈیز کے دورے کے حوالے سے کہنا تھا کہ ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ اس وقت ہچکچاہٹ کا شکار ہے ،وہ دسمبر میں آنا چاہ رہے ہیں ،جبکہ پاکستان ان کو نومبرمیں بلانے کا خواہش مند ہے۔

ویسٹ انڈیز نے دورہ پاکستان کے بجائے ایسا اعلان کر دیا کہ پاکستانیوں کے دل ’ٹوٹ گئے، جان کر نجم سیٹھی بھی ہکا بکا رہ جائیں گے

اپنے سوشل میڈیا اکاﺅنٹ پرزینب عباس کا کہنا تھا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اور ویسٹ انڈیز بورڈ اس وقت دورے کے حوالے سے ڈیڈ لاک کا شکار ہوگئے ہیں ۔ویسٹ انڈیز دسمبر میں آنا چاہ رہی ہے ،لیکن پاکستان ان کو نومبر میں ہی بلانا چاہ رہا ہے۔

WI want to tour in Dec,weather not feasible then,PCB wants Nov - deadlock on that,possible delay or cancellation.