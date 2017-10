روالپنڈی ایکسپریس نے لاہور میں ڈیرے جما لئے,کرکٹ کی دنیا میں ’’2W‘‘ کے مشہور شاگرد پی ایس ایل 3کا حصہ بن گئے

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان کے سپیڈ سٹار شعیب اخترپی ایس ایل کے تیسرے سیزن میں لاہور قلندر کے مینٹورمنتخب ہو گئے۔

اس بات کا باقاعدہ اعلان لاہور قلندر نے اپنے سوشل میڈیا اکاﺅنٹ پر کیا،جس پر انہوں نے شعیب اخترکو فرنچائز میں شامل ہونے پر خوش آمدید کہا۔

Excited to announce @shoaib100mph as our mentor, looking forward to a great partnership! Welcome to the Qalandars Clan Shoaib! #DamaDamMast pic.twitter.com/ydLWa7uvRs

پاکستان سپر لیگ کا تیسرا سیزن 2018کے اوائل میں منعقد کیا جائے گا ،جس میں پاکستان کرکٹ کے بڑے ،بڑے نام سیزن میں منسلک ہورہے ہیں ،وسیم اکرم اس سیزن میں پہلی بار شامل ہونے والی ٹیم ملتان ٹیم کے ساتھ ہیں ،جبکہ وقار یونس اسلام آباد یونائٹیڈکو میچ کے ہنرسکھائیں گے،پی ایس ایل کا تیسرا ایڈیشن میں یہ پہلاموقع ہے کہ وسیم اور وقار کے شاگرد شعیب اختر بھی ان کے سامنے اپنی ٹیم لے کر آئیں ہیں۔

اس موقع پر شعیب اختر کا اپنے پیغام میں کہنا تھا کہ میں لاہور قلندرز کی جانب سے مینٹور بنائے جانے پر بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں اور نوجوان اور باصلاحیت کی صلاحیتوں کو نکھارنا پسند کروں گا۔

I’m really privileged to be announced as the #mentor of @lahoreqalandars ,would love to mentor these young and talented Cricketers. pic.twitter.com/UcmLldpMRd