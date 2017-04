پی ایس ایل کی سب بڑی خبر آ گئی ،شاہد آفریدی کرا چی کے بادشاہوں میں شامل

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن )پشاور زلمی کے سابق کپتان شاہد آفریدی کراچی کنگزمیں شامل ہو گئے ہیں,قومی ٹیم کے سابق کھلاڑی کو کراچی کنگز کا صدر بھی بنا دیا گیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق شاہد آفریدی اور پشاور زلمی کے مالک جاوید آفریدی میں اختلافات پیدا ہو گئے تھے جس کے بعد قومی ٹیم کے سابق کپتان نے پشاور زلمی سے علیحدگی اختیار کرنے کا اعلان کر دیا تھا اور انہوں نے ایسا کرنے کی وجہ بھی بیان نہیں کی تھی بس یہ بتانا مناسب سمجھا کہ ان کی اور جاوید آفریدی کی سوچ میں فرق آ گیاہے ۔اس سب کے بعد اب بڑی خبر یہ آئی ہے کہ شاہد آفریدی کراچی کے بادشاہوں میں شامل ہوگئے ہیں جبکہ انہیں ٹیم کا صدر بھی بنا دیا گیاہے ۔

کراچی کنگز کے مالک سلمان اقبال نے اپنے ٹویٹر اکاونٹ پر پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے اپنے ساتھ شاہد آفریدی پوسٹ کی اور لکھا کہ وہ شاہد آفریدی کو کراچی کنگز میں خوش آمدید کہنے پر فخر محسوس کر رہے ہیں۔

Delighted!honoured to welcome true Pakistani cricketing legend n superstar @SAfridiOfficial as President @KarachiKingsARY and to ARY family! pic.twitter.com/PaN3YnO1QZ