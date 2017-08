”کرک انفو نے تو ۔۔۔“ معروف کھلاڑی نے کرکٹ کی معلومات کے حصول کیلئے سب سے بڑی ویب سائٹ کرک انفو سے تنگ آ کر ایسی بات کہہ دی جو آج کل ہر کوئی کہہ رہا ہے، ان کا موقف پڑھ کر آپ بھی ہاں میں ہاں ملائیں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) جسے بھی کرکٹ کی معلومات، دنیا بھر میں مختلف ٹیموں کے درمیان جاری سیریز، اور کسی میچ کا سکور جاننے کی ضرورت ہے تو اس کے ذہن میں سب سے پہلا نام کرک انفو کا آتا ہے۔ مگر گزشتہ چند ہفتوں سے یہ سلسلہ بدل گیا ہے جس کی وجہ بھی کچھ ایسی ہے جس کے بارے میں خود کرک انفو والوں نے بھی نہیں سوچا ہو گا۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔ انگلش کاونٹی چیمپئن شپ میں محمد عامر نے تباہ کن باولنگ کا مظاہرہ کردیا ،محض18رنز دے کر اتنے کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھا دی کہ جان کر آپ بھی خوش ہو جائیں گے

چند ہفتے قبل کرک انفو نے ویب سائٹ کا نیا ڈیزائن متعارف کرایا تو صارفین اسے پسند کرنے اور خوش ہونے کے بجائے انتہائی مشکل میں پڑ گئے اور ہر کوئی انہیں کوسنے لگا کیونکہ نیا ڈیزائن کسی کی سمجھ میں ہی نہ آیا اور کون سی معلومات کیلئے کہاں کلک کرنا ہے، یہ فیصلہ کرنا ہی مشکل ہو گیا۔

عام صارفین ابھی اس معاملے پر سیخ پا ہو رہے تھے کہ کرکٹرز بھی میدان میں آ گئے اور یہی شکایت کی تو لوگوں نے ان کیساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے یہ معاملہ کرک انفو کی انتظامیہ کے سامنے اٹھانے کا مطالبہ بھی کر دیا۔

نیوزی لینڈ کے معروف کھلاڑی جیمی نیشام نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری پیغام میں کہا ”کیا کوئی کسی ایسی ایلی کیشن کے بارے میں جانتا ہے جسے میں میچوں کا سکور جاننے کیلئے استعمال کر سکوں، کیونکہ کرک انفو نے تو سب گڑ بڑ کر دیا ہے۔“

Does anyone know of an app I can use to check cricket scores since @ESPNcricinfo decided to screw everything up? — Jimmy Neesham (@JimmyNeesh) August 5, 2017

ان کی جانب سے یہ پیغام سامنے آنے کی دیر تھی کہ اس معاملے پر پہلے سے ہی پریشان کئی صارفین نے ان کی حمایت کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ وہ معاملہ کرک انفو کی انتظامیہ کے سامنے اٹھائیں اور ان سے کہیں کہ پرانی ویب سائٹ دوبارہ بحال کی جائے کیونکہ نئی ویب سائٹ کسی کام کی نہیں ہے۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔ طلاق کے بعد فریال مخدوم نے پہلی سیلفی سوشل میڈیا پر شیئرکردی، ساتھ ہی ایسی بات لکھ دی کہ عامر خان مزید پریشان ہوجائیں گے

ایک صارف شراوان نے لکھا ”آپ ہی وہ شخص ہیں کو اس مسئلے کو اٹھا سکتے ہیں۔ برائے مہربانی ای ایس پی این والوں سے کہیں کہ نئی ویب سائٹ بیکار ہے، پرانی ویب سائٹ بحال کریں۔“

Yoy are the right person to raise this issue #bringbackoldCricinfo .Please tell ESPN that the new version sucks ,to go bck to old one — Shravan (@shravanvallaban) August 5, 2017

کارتھک نے مشورہ دیا کہ ”انہیں اس تبدیلی کے پیچھے موجود شخص کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنی چاہئے کہ کہیں وہ دوسری ویب سائٹ کیلئے تو کام نہیں کر رہا۔ کیونکہ اتنی بڑی گڑبڑ کسی اور طرح ممکن نہیں ہے۔“

They should check if the guy who is behind this change is working for @cricbuzz secretly. No other way such a big mess up is possible. — Karthik (@onenonlykarthik) August 5, 2017

ابھیشک بھی کافی ناراض نظر آئے اور کہا ”میں سب لوگوں کیساتھ متفق ہوں، کیوں کرک انفو، کیوں؟“

الیسٹر پریور نے دلچسپ تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ”میں بھی متفق ہوں! کچھ بھی نہیں ڈھونڈ پا رہا۔ یہ بالکل ایسی ہے کہ آپ اپنے والدین کیساتھ ٹی وی دیکھ رہے ہوں اور اچانک غیر اخلاقی منظر آ جائے، ایسی حواس باختگی میں بالکل سمجھ نہیں آتا کہ کس جانب دیکھیں۔“