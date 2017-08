”جب عمران خان کپتان تھا تو اس نے یہ کام کیا تھا،تم بھی ایسا ہی کرو کیونکہ۔۔۔“ بھارت کے سابق کرکٹر سنجے منجریکر نے ویرات کوہلی کو عمران خان کی مثال دیدی، ایسی کام کرنے کو کہہ دیا کہ جان کر ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) عمران خان سیاست کے میدان میں تہلکہ مچانے سے پہلے کرکٹ کے میدانوں میں مخالفین کے چھکے چھڑاتے رہے ہیں اور پوری دنیا میں ان کے مداح موجود رہے ہیں۔ انہوں نے ناصرف پاکستان کو ورلڈکپ جتوایا بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کرکٹ کو زندہ کیا۔

ہمسائے ملک بھارت کے وہ کرکٹرز جو عمران خان کے دور میں کھیلتے تھے، وہ بھی ان کی صلاحیتوں اور اس وقت ٹیم کیلئے کی گئی تبدیلیوں اور کوششوں کے قائل ہیں اور شائد یہی وجہ ہے کہ وہ آج دنیا کے بہترین بلے باز ویرات کوہلی کو بھی عمران خان کے نقش قدم پر چلنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔

بھارت کے سابق کرکٹر اور کمنٹیٹر سنجے منجریکر بھی عمران خان کی سوچ اور صلاحیتوں کے معترف ہیں اور انہوں نے بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان ویرات کوہلی کو ان کے نقش قدم پر چلنے کا مشورہ دیا ہے۔

سنجے منجریکر نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں کہا ”جب عمران خان پاکستان کی مضبوط ٹیم کی قیادت کر رہے تھے تو انہوں نے اپنے بورڈ پر زور دیا کہ ٹیم کیلئے مشکل ترین چیلنجز تیار کئے جائیں، یعنی پاکستان ٹیم مشکل ترین ٹیموں کے خلاف میچ رکھے جائیں۔ ویرات کوہلی کو بھی ایسا ہی کرنا چاہئے۔“

When Imran was leading a strong Pak team he urged his board to schedule tougher challenges for his team. Virat must do the same.#IndvsSL