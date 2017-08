شعیب اختر نے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو ہندو کہہ دیا ،اے آ ر وائے نیوز کا واویلا ،لیکن در اصل فاسٹ باولر نے کیا کہا تھا ؟اصل حقیقت ایسی کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )آج کل پاکستانی میڈ یا کی جانب سے غلط خبریں دینے اور حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیے جانے پر عوام میں کافی زیاد تشویش پائی جاتی ہے ،ایسی صورتحال میں جب ملک کی سیاسی قیادت کی جانب سے نیوز چینلز پر غلط خبریں نشر کرنے کے الزامات لگائے جاتے ہیں تو عوام کی تشویش میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے ۔اب ایسا ہی کام نجی نیوز چینل ا ے آر وائے نیوز نے کیا ،جس نے فاسٹ باولر شعیب اختر سے منسوب بیان کر غلط انداز میں پیش کیا اور کہا کہ شعیب اختر نے شاہد خاقان عباسی کو ہندو کہہ دیا ہے ۔

A Hindu political leader Mr Darshan Lal is now a cabinet minister in Pakistan.This is our polite way of saying Pakistan is a secular state. pic.twitter.com/mbRS4BFm1p — Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) August 7, 2017

کبھی کبھی انسان کے منہ سے سچ پھسل کر باہر آ جاتا ہے "ہندو لیڈر"???????????? pic.twitter.com/3AdPoDRKNV — Maria Joseph (@MariaJoeph) August 7, 2017



تفصیل کے مطابق آج صبح مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر شعیب اختر وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی تقریب حلف برداری کی تصویر شیئر کرتے ہوئے پیغام دیا کہ ہندو سیاسی رہنما اب پاکستان کی وفاقی کابینہ کا وزیر ہے ،یہ پاکستان کو سیکولر ریاست کہنے کا ہمارا شائستہ طریقہ ہے ۔فاسٹ باولر کی اس ٹوئٹ پر اے آر وائے نیوز نے خبر دی کہ شعیب اختر نے شاہد خاقان عباسی کو ہندو رہنما کہہ دیا ،انہوں نے کہا کہ تصویر میں شاہد خاقان عباسی حلف اٹھا رہے ہیں تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہندورہنما کی بات کر تے ہوئے شعیب اختر کا اشارہ شاہد خاقان عباسی کی جانب ہے اور انہوں نے غلطی سے شاہد خاقان عباسی کو ہندو رہنما کہہ دیا۔اے آر وائی نیوز کی یہ خبر سوشل میڈ یا پر پھیل گئی اور لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تو ایک بار پھر شعیب اختر میدان میں آگئے اور انہوں نے وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ دوستوں ،میری ذہانت پر سوال اٹھانے کے بجائے میرے پیغام پر توجہ دیں ،ہم سب مذاہب کا احترام کرتے ہیں ،ویسے تقریب حلف برداری کی تصویر صرف ریفرنس کے طور پر پیش کی گئی تھی ۔

مزید خبریں :چیمپئنز ٹرافی کے ہیرو فخر زمان کا بھی بنگلہ دیش پریمئیر لیگ سے معاہدہ ہوگیا

Did he really mistake PM or President for a Hindu Cabinet member Darshan Lal?



Read more: https://t.co/9fZsRO8GGC pic.twitter.com/AFO87on2nv — ARY News (@ARYNEWSOFFICIAL) August 7, 2017