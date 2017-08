محمد عامر نے گزشتہ روز میچ میں 5 وکٹیں کیسے حاصل کیں؟ انتہائی جاندار باﺅلنگ کی شاندار ویڈیو بھی منظرعام پر آ گئی، دیکھ کر آپ بے اختیار تالیاں بجانے پر مجبور ہو جائیں گے

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) چیمپینز ٹرافی فتح کرنے کے بعد پاکستانی کھلاڑی پی سی بی کی جانب سے تو چھٹیوں پر ہیں مگر غیر ملکی لیگز اور کاﺅنٹی کرکٹ میں پاکستان کا ایسا نام روشن کر رہے ہیں کہ ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔

محمد عامر نے چیمپینز ٹرافی کے فائنل میچ میں جس قدر شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا، وہ ٹی 20 بلاسٹ ٹورنامنٹ میں بھی جاری رہا اور اب وہ انگلش کاﺅنٹی چیمپین شپ میں بھی بالکل ویسی ہی کارکردگی دکھا رہے ہیں۔ گزشتہ روز انہوں نے اس قدر شاندار باﺅلنگ کروائی کے مخالف ٹیم کے بلے باز اپنا سا منہ لے کر رہ گئے اور کسی کا بھی نوجوان پیسر کے سامنے ذرا سا بس نہ چل سکا۔

انہوں نے 11.2 اوورز میں صرف 18 رنز کے عوض 5 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی اور ان کی بہترین باﺅلنگ کی بدولت مخالف ٹیم محض 113 رنز پر ہی ڈھیر ہو گئی۔ ان کی اس جاندار باﺅلنگ کی شاندار ویڈیو بھی منظرعام پر آ گئی ہے جسے دیکھ کر آپ بے اختیار تالیاں بجانے پر مجبور ہو جائیں گے۔

A maiden @CountyChamp five-wicket haul for @iamamirofficial ????



He was in special form for @EssexCricket on Sunday pic.twitter.com/QNPyOI9ruO