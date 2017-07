فخر زمان نیول چیف سے ملنے گئے تو انہیں دیکھتے ہی ایسا کام کر دیا کہ سب لوگ بے اختیار مسکرا اٹھے، فخر پاکستان کی منفرد ادا دیکھ کر آپ بھی خوش ہو جائیں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن)آئی سی سی چیمپینز ٹرافی میں جیت کے بعد پہلے وزیراعظم نواز شریف سے کھلاڑیوں سے ملاقات کی اور پھر آرمی چیف نے بھی ان کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا اور اب نیوی چیف کی جانب سے کھلاڑیوں کیساتھ ملاقات کی ویڈیوز اور تصاویر بھی منظرعام پر آ رہی ہیں۔

ٹورنامنٹ میں فائنل میں بھارت کیخلاف دھواں دار سنچری بنانے والے فخر زمان کے بارے میں تو سب ہی جانتے ہیں کہ وہ کرکٹ میں آنے سے پہلے پاکستان نیوی میں سیلر تھے تاہم کرکٹ کا شوق انہیں قومی ٹیم میں لے آیا۔ فخر زمان دیگر کھلاڑیوں کیساتھ جب نیول چیف سے ملنے پہنچے تو بے اختیار ان کا ہاتھ سیلوٹ کیلئے اٹھ گیا اور ساتھی کھلاڑی بھی یہ سب دیکھ کر مسکرا اٹھے۔

نیول چیف نے انہیں گلے لگایا اور انتہائی گرمی جوشی سے ہاتھ ملاتے ہوئے کرکٹ کی دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرنے کیساتھ ساتھ پاکستان نیوی کا نام روشن کرنے پر بھی خراج تحسین پیش کیا۔ ان کی اس ویڈیو کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے اور ہر جانب سے پذیرائی مل رہی ہے۔

Pakistani batsman Fakhar Zaman salutes the Nay chief Admiral Zakaullah -- Zaman was in the navy for 7 years and played for its cricket team pic.twitter.com/NY5d09NApt