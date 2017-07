وقار یونس نے پہلی مرتبہ اپنی بیٹی کی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی، دیکھنے والے آنکھیں جھپکنا ہی بھول گئے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستانی قوم کرکٹ اور اپنے کرکٹرز سے بے انتہاءمحبت کرتی ہے اوران کی نجی زندگی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش میں رہتی ہے تاہم سوشل میڈیا نے یہ کام انتہائی آسان کر دیا ہے اور اب ہر کوئی اپنے پسندیدہ کرکٹر کے بارے میں بہت کچھ جان سکتا ہے۔

کرکٹرز بھی اپنے مداحوں کی محبت کو خوب سمجھتے ہیں اور وقتاً فوقتاً سوشل میڈیا پر اپنے بارے میں بہت سی نجی باتیں اور تصاویر یا ویڈیوز وغیرہ شیئر کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی کے چند بہترین لمحات کو اپنے مداحوں کیساتھ بھی انجوائے کر سکیں۔ ایسا ہی کچھ وقار یونس نے بھی کیا جن کی بیٹی مریم وقار عیدالفطر کے موقع پر اپنے والد کی گھر موجودگی پر بہت خوش تھیں اور اسی خوشی میں انہوں نے ایک تصویر سوشل میڈیا پراپ لوڈ کی تو دیکھتے ہی دیکھتے یہ وائرل ہو گئی۔

Happy to have dad home on Eid this year! ❤️???? pic.twitter.com/qG5B3UpjTa