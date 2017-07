شائقین کرکٹ کا ’غصہ‘ کام کر گیا، احمد شہزاد نے ایسی تصویر شیئر کر دی کہ دیکھ کر سب بے اختیار کہہ اٹھے” شکر ہے عقل آ ہی گئی“

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) چیمپینز ٹرافی جیت کر وطن لوٹنے والی قومی کرکٹ ٹیم پر انعامات کی بارش ہو رہی ہیں اور سکواڈ میں شامل 16 کھلاڑیوں سمیت ٹیم انتظامیہ اور دیگر متعلقہ افراد کو بھی مختلف تقریبات میں مدعو کیا جا رہا ہے۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔ فخر زمان نیول چیف سے ملنے گئے تو انہیں دیکھتے ہی ایسا کام کر دیا کہ سب لوگ بے اختیار مسکرا اٹھے، فخر پاکستان کی منفرد ادا دیکھ کر آپ بھی خوش ہو جائیں گے

ایسی ہی ایک تقریب وزیراعظم ہاﺅس میں بھی منعقد ہوئی تھی جس کی ایک تصویر نے شائقین کو غصے میں مبتلا کر دیا تھا۔ یہ کھلاڑیوں کا گروپ فوٹو تھا جس میں چیمپینز ٹرافی کے اصل ہیرو سب سے پیچھے کھڑے تھے جبکہ صرف ایک میچ کھیلنے والے احمد شہزاد سب سے آگے کھڑے تھے۔ احمد شہزاد کی اس ”حرکت“ پر صارفین نے انہیں خوب آڑے ہاتھوں لیا اور کھری کھری سنا ڈالیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ”غصہ“ کام کر گیا اور احمد شہزاد کی ’عقل ‘ ٹھکانے آ ہی گئی ہے۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔ وقار یونس نے پہلی مرتبہ اپنی بیٹی کی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی، دیکھنے والے آنکھیں جھپکنا ہی بھول گئے

پاک نیوی کی جانب سے منعقدہ تقریب میں نیول چیف نے کھلاڑیوں کا پرتپاک استقبال کیا اور انہیں شاندار کارکردگی پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اس تقریب میں لی گئی گروپ فوٹو سامنے آئی تو شائقین خوش ہو گئے کیونکہ اس مرتبہ چیمپینز ٹرافی کے اصل ہیرو یعنی شاداب خان، حسن علی وغیرہ اگلی قطار میں ہی کھڑے ہیں جبکہ احمد شہزاد، محمد حفیظ، رومان رئیس وغیرہ سب سے پچھلی قطار میں ہیں تاہم فخر زمان کو اس مرتبہ بھی دوسری قطار میں جگہ ملی لیکن اس اس کا قصور وار کم از کم احمد شہزاد کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔

Rcvd v warm welcome by Admiral Muhammad Zakaullah n Pak Navy..honored n thankful ????????



Heres some sunshine 4 my Twitter frnds..stay blessed ???? pic.twitter.com/QTtMK7pB0s