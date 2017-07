”یہ شرم کی بات ہے اور میری طرف سے طمانچہ ہے کہ۔۔۔“ تیراکی میں پاکستان کا نام روشن کرنے والی قوم کی بیٹی نے انتہائی دلخراش بات کہہ کر قوم سے بڑا سوال کر دیا، ہر پاکستانی کا سر شرم سے جھک گیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں اور پاکستانی کرکٹ کے علاوہ بھی کئی کھیلوں میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں۔ایسی ہی ایک قوم کی بیٹی کرن خان بھی ہے جنہوں نے باکو میں ہونے والے تیراکی کے مقابلوں میں پاکستان کیلئے تانبے کا تمغہ جیتا لیکن قوم کا رویہ دیکھ کر ان کی ساری خوشی ادھوری کی ادھوری رہ گئی جس کا اظہار انہوں نے سوشل میڈیا پر کیا۔

کرن خان نے دلخراش بات کرتے ہوئے قوم سے سوال کیا ہے کہ کرکٹ میں جیت تو جیت ہے لیکن کیا کسی اور مقابلے میں جیت کی کوئی خوشی نہیں ہوتی؟

انہوں نے ان مقابلوں میں جیتے ہوئے میڈل کی تصویر اپنے ٹوئٹر اکاﺅنٹ پر اپ لوڈ کرتے ہوئے طنز کیا کہ ”جیتنے کے بعد ہمیں کسی نے نہیں پوچھا! یہ بہت اچھا ہے کیونکہ ہمارا کھیل کرکٹ نہیں، اور اسے تیراکی کہتے ہیں۔“

After winning no one asked us ! How cool is that cuz our sports is not Cricket it's called swimming ✔️ pic.twitter.com/BYgpUKI2FS — Kiran Khan (@KiranKhanLive) July 5, 2017



سوشل میڈیا صارفین کرن خان کی حمایت کر رہے ہیں اور مثبت روئیے کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایک صارف حافظ محمد عمران نے لکھا ”ہاہاہاہاہاہا۔۔۔! ویسے باکو سے باقی بھی بنتا ہے، یعنی کرکٹ کھیل ہماری حکومت کا، باقی سب کا اپنا اپنا“

ہاہاہاہاہاہا، ویسے باکو سے باقی بھی بنتا ہے یعنی کرکٹ کھیل ہماری حکومت کا باقی سب کا اپنا اپنا???????????? — Hafiz Muhammad Imran (@gb_imran) July 5, 2017

کرن خان نے صارف کو جواب دیتے ہوئے لکھا ”یہ شرم کی بات ہے اور میری طرف سے ان کیلئے طمانچہ ہے کہ جو میں نے کیا ہے وہ یہ کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔“

It's a shame a slap to them from me then what I have done which they can never achieve — Kiran Khan (@KiranKhanLive) July 6, 2017

ایک صارف نظرباز نے لکھا” کیونکہ تیراکی میں کوئی بکی نہیں ہے۔۔۔ میں ایسا اخذ کر رہا ہوں“

Cause there are no bookies in swimming I assume — ๏_๏ (@nazarbaaz) July 6, 2017

کرن خان نے اس صارف کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے لکھا ”میں بھی یہی اخذ کرتی ہوں“