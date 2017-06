آئی سی سی چیمپینز ٹرافی ،پاکستان اور جنوبی افریقہ کچھ دیر بعد مد مقابل ہونگے،میچ سے قبل موسم کیسا ہے؟ ایجبسٹن گراﺅنڈ کی تازہ تصاویر سامنے آگئیں

برمنگھم (ڈیلی پاکستان آن لائن )آئی سی سی چیمپینز ٹرافی کے ایونٹ میں پاکستان آج اپنا دوسرا میچ جنوبی افریقہ کے خلاف کھیلے گا ،کچھ ہی دیر بعد دونوں ٹیمیں مد مقابل ہونگی ۔برمنگھم کے ایجبسٹن گراﺅنڈ میں ہونے والے اس میچ سے قبل موسم کی تازہ تصاویر سامنے آئی ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس وقت برمنگھم میں تیز دھوپ نکلی ہوئی ہے اور بارش کا کوئی امکان بظاہر نظر نہیں آرہا لیکن برطانیہ کے موسم کے بارے میں مشہور کہاوت ہے کہ یہ کبھی بھی دھوکہ دے سکتا ہے ۔اس سے قبل پاکستان اور بھارت کے میچ میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا جب میچ سے قبل اور پہلی اننگز کے دوران گہرے سیاہ بادلوں نے اسٹیڈیم کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا اور بارش بھی ہوتی رہی ،پاکستان کی بیٹنگ کے دوران بھی تھوڑی دیر کے لیے بارش ہوئی لیکن پھر گراﺅنڈ میں اچانک تیز دھوپ نکل آئی تھی ۔

The scene is set at @edgbaston for today's #CT17 clash between ???????? and ???????? #PAKvSA pic.twitter.com/FNbfMTy00L