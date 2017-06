بھارت کیخلاف انتہائی ناقص پرفارمنس کے بعد وہاب ریاض نے قوم کے نام ”اہم“ پیغام جاری کر دیا، کیا کہہ رہے ہیں؟ جان کر آپ کا غصہ پھر تازہ ہو جائے گا

برمنگھم (ڈیلی پاکستان آن لائن) آئی سی سی چیمپینز ٹرافی میں بھارت کے خلاف میچ کے دوران انتہائی ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے وہاب ریاض انجری کا شکار ہونے کے بعد ٹورنامنٹ سے تو باہر ہو چکے ہیں تاہم اب انہوں نے اپنی کارکردگی پر قوم سے معافی مانگتے ہوئے ایسی بات کہی ہے کہ آپ کا غصہ پھر تازہ ہو جائے گا۔

وہاب ریاض نے سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں کہا کہ ”میری کارکردگی نے قوم اور ٹیم کو مایوس کیا۔ میری معافی مانگتا ہوں بالخصوص پاکستان کرکٹ ٹیم کے مداحوں سے۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی لیکن یہ اتنی اچھی نہیں تھی اور میرا بھی دل ٹوٹا ہوا ہے۔“

My performance has let down my nation n team, Im sorry sp to PCT fans. I tried my best but it was not good enough n I'm heart broken as well