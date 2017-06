پاکستان کے ساتھ میچ سے قبل جنوبی افریقہ نے اپنی شرٹس کا کلر تبدیل کر لیا ،آج کس رنگ کا یونیفارم پہن کر میدان میں اتریں گے ؟یہ گلابی رنگ نہیں بلکہ۔۔۔

برمنگھم(ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیا ن میچ کچھ دیر بعد شروع ہو گا ۔عمومی طور پر سبز یونیفارم پہننے والی دونوں ٹیمیں میدان میں اتریں گی ،اس موقع پر جنوبی افریقہ نے اپنے یونیفارم کا رنگ تبدیل کردیا ہے اور پروٹیز پیلے رنگ کے یونیفارم میں نظر آئیں گے ۔

تفصیل کے مطابق آئی سی سی کے آفیشل اکاونٹ پر جنوبی افریقہ کی شرٹس کی تصاویر جاری کی گئی ہیں ۔آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیلے رنگ کے یونیفارم میں ہاشم آملہ اور اے بی ڈویلیئرکی تصویر سامنے آئی ہے ۔واضح رہے کہ آئی سی سی کے قوانین کے مطابق جب دو ٹیموں کی وردیوں کا رنگ ایک جیسا ہو تو پھر ایک ٹیم کی وردی کا رنگ تبدیل کردیا جاتا ہے ۔

مزید خبریں :ویوین رچرڈز نے بالی ووڈ کی معروف اداکارہ کو شادی کے بغیرہی ماں بنا دیا،یہ اداکارہ کون تھی اور اب ان کی ناجائز بیٹی کہاں اور کس حال میں ہے ؟حیران کن خبر آگئی

???????? will be playing in their yellow kit today! #PAKvSA #CT17 pic.twitter.com/Zq2pJs7ex7