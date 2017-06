ڈیبو کرنے والے فخر زمان کی شاندار بلے بازی دیکھ کر مایہ ناز کھلاڑی سٹیفن فلیمنگ بھی خاموش نہ رہ پائے ایسا پیغام جاری کر دیا کہ جان کر پاکستانی شائقین کرکٹ کی خوشی کی انتہا نہ رہے گی

برمنگھم (ڈیلی پاکستان آن لائن )چیمپئنز ٹرافی میں جنوبی افریقہ کیخلاف میچ میں پاکستان باولرز نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مخالف ٹیم کو چھوٹے ٹوٹل پر روک لیا اور جب بیٹنگ کی باری آئی تو فخر زمان نے بھی شاندا ربلے بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شائقین کرکٹ کے دل جیت لیے ۔

تفصیلات کے مطابق قومی ٹیم کی جانب سے جنوبی افریقہ کیخلاف ڈیبیو کرنے والے فخر زمان نے عمدہ کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے 23گیندوں کی مدد سے 31رنز سکور کیے اور مخالف ٹیم کے باولرز کو پریشان کر دیا جس کے باعث وہ پاکستانی بلے بازوں پر اپنا دباﺅ بنانے میں کامیاب نہیں ہو پائے ۔تاہم فخر زمان نے اٹیکنگ بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے شائقین کرکٹ کو بھی خوب محظوظ کیا جبکہ ان کی بیٹنگ کا انداز دیکھ کر نیوزی لینڈ کے سابق کپتان سٹیفن فلیمنگ بھی خاموش نہ رہ پائے اور ٹویٹر پر پیغام جاری کر دیا ۔

نیوزی لینڈ کے سابق کپتان سٹیفن فلیمنگ نے پیغام میں کہا کہ ’ ایک سوال ضرور پوچھنا چاہیے کہ فخر زمان کو کہاں چھپا کر رکھا گیا تھا ؟پاکستان کی جانب سے شاندا رآغاز ‘۔

Question has to be asked- where has this FAKHAR been hiding? Great start Pakistan!!