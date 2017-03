وریندرسہواگ نے ٹوئٹر پر کوہلی کے ریٹائر ہونے کا شوشہ چھوڑدیا

نئی دہلی(ویب ڈیسک) بھارت کے سابق کرکٹر وریندر سہواگ نے ٹویٹر پر ویرات کے ریٹائر ہونے کی اطلاع دے کر شائقین کو چونکا دیا۔وریندر سہواگ اپنی اوٹ پٹانگ ٹویٹس کی وجہ سے بھارتی شائقین میں کافی مقبول ہیں، وہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی مزاح کا پہلو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاہم آسٹریلیا کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کے دوران انہوں نے ایک ٹویٹ میں ویرات کے ریٹائر ہونے کی اطلاع دے کر ایک بار تو شائقین کو چونکا کر رکھ دیا مگر پوری ٹویٹ پڑھنے کے بعد وہ ہنسے بغیر نہ رہ سکے۔

سہواگ نے ٹویٹ کیا کہ ” ویرات کل ریٹائر ہورہے ہیں، پرانے جہاز مرتے نہیں ان کی سپرٹ زندہ رہتی ہے“ ساتھ میں انہوں نے وضاحت کے لیے ’آئی این ایس ویرات کا حوالہ دیا جوکہ بھارت کا ایک ایئرکرافٹ بردار بحری جہاز تھا جس کو 30 سال کی خدمات کے بعد بحریہ نے فارغ کردیا ہے۔ سہواگ کے ٹویٹ پر شائقین کی بڑی تعداد نے کہا کہ وہ پہلا فقرہ پڑھ کر حیران ہوگئے تھے۔

Virat retires tomorrow. Old ships never die, their spirits live on.#INSViraat -serving Indian Navy for 30 yrs to be decommissioned tomorrow pic.twitter.com/8i9cNnsEC8