”میزبان نے کپورے کاٹ کر رکھے ہوئے تھے، جب شنیرا نے دیکھا تو۔۔۔“ وسیم اکرم نے اہلیہ کیساتھ پیش آنے والا مزاحیہ ترین واقعہ سنا دیا، اہلیہ کو پتہ چلا تو انہوں نے ایسی ٹویٹ کر دی کہ سوشل میڈیا پر ہنسی کا طوفان آ گیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) سوئنگ کے سلطان حقیقی زندگی میں بھی ’یارکر‘ مارنے سے باز نہیں آتے اور اپنی آسٹریلوی اہلیہ شنیرا اکرم کیساتھ پیش آنے والا ایسا واقعہ سنا دیا کہ سٹوڈیو میں بیٹھے تمام افراد کا ہنسی سے برا حال ہو گیا۔

وسیم اکرم نے بتایا کہ ”2 سال پہلے میں اور شنیرا ایک گھر میں کھانے پر گئے تو انہوں نے قیمے میں کپورے ڈالے ہوئے تھے، جو کٹے ہوئے تھے ، شنیرا نے سمجھا کہ یہ ’مشرومز‘ ہیں، اس نے جیسے ہی دیکھا تو کہا کہ واﺅ! مشرومز، میں نے اس وقت اسے کھانے دیا ،لیکن جب میں نے اس کو بعد میں بتایا کہ جو وہ کھا کر آئی ہے حقیقت میں وہ کیا، تو ششدر رہ گئی لیکن پھر بڑا انجوائے کیا ۔“



دلچسپ بات یہ ہے کہ جس پروگرام میں وسیم اکرم نے واقعہ سنایا وہ سوشل میڈیا پر بھی آ گیا اور شنیرا ’بھابھی‘ کی نظر سے بھی گزرا تو وہ بھی اپنی رائے کا اظہار کئے بغیر نہ رہ سکیں۔ انہوں نے اپنے پیغام میں لکھا کہ ”واقعی؟ اور میں یہاں یہ سوچ رہی ہوں کہ تم کام پر کرکٹ کی بات کرنے جاتے ہو۔۔۔“

Really @wasimakramlive ? And here I am thinking you go to work to talk about cricket..... #sleepingonthecouch #GameOnHai https://t.co/uBzPkldB0H