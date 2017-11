مچل سٹارک کی ایک ہی میچ میں دو مرتبہ ہیٹرک

سڈنی (ڈیلی پاکستان آن لائن) آسٹریلوی فاسٹ بالرمچل سٹارک نے شیفلڈ شیلڈ ٹورنامنٹ میں ایک ہی میچ میں 2 مرتبہ ہیٹ ٹرک کا منفرد ریکارڈ بنا دیا۔

مچل سٹارک نے فرسٹ کلاس ایونٹ میں نیو ساﺅتھ ویلز کی نمائندگی کرتے ہوئے ویسٹرن آسٹریلیا کے خلاف پہلی اننگز میں ہیٹ ٹرک کی اور اس کے بعد دوسری اننگز میں بھی 3 گیندوں پر 3 بیٹسمینوں کو پویلین کی راہ دکھائی اور 1978ءکے بعد سے ایک فرسٹ کلاس میچ ڈبل ہیٹ ٹرک کرنے والے پہلے باﺅلر بننے کا اعزاز حاصل کیا۔

دلچسپ امر یہ ہے کہ مچل سٹارک نے فرسٹ کلاس کرکٹ میں اس میچ سے قبل کوئی ہیٹ ٹرک نہیں کی تھی تاہم انہوں نے ایک ہی میچ میں دو مرتبہ یہ کارنامہ انجام دیدیا ہے۔

مچل سٹارک فرسٹ کلاس کرکٹ کی تاریخ میں ایک میچ میں ڈبل ہیٹ ٹرک کرنے والے مجموعی طور پر آٹھویں اور آسٹریلیا میں یہ کارنامہ انجام دینے والے پہلے باﺅلر بن گئے ہیں۔

