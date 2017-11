پاکستان سپر لیگ کا تیسرا سیزن،عماد ووسیم کراچی کنگز کی قیادت کریں گے

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان سپر لیگ کے تیسرے ایڈیشن کے سلسلے میں کراچی کنگز کی انتظامیہ نے اپنی ٹیم کی کپتانی کا سہراپاکستانی آل راﺅنڈ عماد وسیم کے حوالے کیا گیا ہے۔

Congratulations Imad Wasim on becoming the New Captain of Karachi Kings for PSL Season 3.

