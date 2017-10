”سنسنی خیز میچ میں آخری اوور کرانے سے بھی مشکل کام یہ ہے کہ۔۔۔“ معروف غیر ملکی کھلاڑی نے ایسی بات کہہ دی کہ سن کر ہی دنیا کی تمام بیویوں کی ہنسی نکل جائے گی، جان کر آپ کیلئے بھی ہنسی روکنا مشکل ہو جائے گا

ویلنگٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن) بیوی اور بچوں کو شاپنگ کیلئے لے جانا سب سے مشکل کام ہے کہ مردوں کو ناصرف بٹوہ خالی کرنا پڑتا ہے بلکہ ساتھ ہی بچوں کو سنبھالنے کی مشقت بھی جھیلنا پڑتی ہے۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صرف عام لوگوں کا ہی مسئلہ نہیں ہے بلکہ معروف لوگ بھی اس مسئلے سے دوچار ہیں اور دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ نیوزی لینڈ کے معروف باﺅلر نیتھن میکالم کیساتھ ہوا جنہیں اپنے 3,5 اور 7 سالہ بچے کو شاپنگ مال لے جانا پڑا اور پھر وہاں جو کچھ بھی ہوا، اس نے انہیں ٹویٹ کرنے پر مجبور کر دیا۔

نیتھن میکالم نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں کہا کہ ”اپنے 3,5 اور 7 سالہ بچے کو خود سپر مارکیٹ اور مال جانا ون ڈے انٹرنیشنل یا ٹی 20 کے سنسنی خیز میچ میں آخری اوور کرانے سے بھی مشکل ہے۔“

Taking my 3 boys 3/5/7 year olds to the supermarket & mall by myself is more pressure than bowling the final over of ODI or T20. #survived