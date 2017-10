شعیب اختر نے ٹویٹر پر ایسا پیغام جاری کر دیا کہ ہر کوئی داد دینے پر مجبور ہو گیا کیونکہ ۔۔۔

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی ٹیم کے سابق فاسٹ باولر شعیب اختر نے ٹویٹر پر پیغام جاری کیاہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے تو اپنی مہارت انگلی نسل کو منتقل کریں ۔

تفصیلات کے مطابق شعیب اختر کو لاہور قلندر ز کا ’مینٹر‘ منتخب کر لیا گیاہے جس پر انہیں بہت سراہا جارہاہے ،شعیب اختر نے ٹویٹر پر پیغام جاری کیا تو ان کے چاہنے والوں نے انہیں خوب سراہا ۔شعیب اختر کا اپنے پیغام میں کہناتھا کہ آپ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے تو اپنی مہارتیں اگلی نسل کو منتقل کریں ،آپ شائد چلے جائیں لیکن آپ کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا ۔شعیب اختر نے اپنے پیغام کے ساتھ ایک اپنی پرانی تصویر بھی شائع کی جس پر درج ہے کہ ”میں پاکستان کی نوجوان نسل کو تیز اور اچھی گیند کروانا سکھانا چاہتا ہوں “۔

If you want to be remembered, pass ur skills to next generation. You maybe gone one day but your name will live on. #mentor #lahoreqalandar pic.twitter.com/8N8d9NECRA