کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )سٹار آل راونڈر شاہد آفریدی کے کراچی کنگز سے معاہدے پر پاکستان سپر لیگ حکام نے معاہدے کی حیثیت پر سوال کھڑا کردیا ۔تفصیل کے مطابق پشاور زلمی کو خیر باد کہنے کے بعد گزشتہ روز شاہد آفریدی نے کراچی کنگز میں شمولیت اختیار کرلی اور اس حوالے سے ان کا کراچی کنگز سے معاہدہ بھی طے پا گیا تاہم پاکستان سپر لیگ حکام نے معاہدے کی حیثیت پر سوال اٹھا دیے ہیں ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر پی ایس ایل کے آفیشل اکاونٹ سے جاری کیے گئے پیغام میں وضاحت کی گئی ہے کہ کسی بھی کھلاڑی کی کسی ٹیم میں شمولیت کا درست طریقہ کار یہ ہے کہ ٹیم اپنے پسندیدہ کھلاڑی کو پلیئرز ڈرافٹ کے دوران خریدے ۔پلیئر ڈرافٹ کے علاوہ کسی کھلاڑی کی کسی بھی ٹیم کے ساتھ معاہدے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے ۔

یونس خان نے بھی ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر لیا

Player transfer/retention can be decided/announced only during respective window by PSL Secretariat. Anything else is unofficial, unapproved