”میں سپاٹ فکسنگ میں ملوث نہیں بلکہ۔۔۔“ سزا ملنے کے بعد محمد عرفان نے پہلا بیان جاری کردیا، ایسی بات کہہ دی کہ سب حیران رہ گئے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) سپاٹ فکسنگ سکینڈل میں قومی کرکٹر محمد عرفان کو 6 ماہ پابندی کی سزا دی جا چکی ہے اور ان پر 10 لاکھ جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے تاہم یہ سزا ملنے کے بعد انہوں نے اپنا پہلا بیان جاری کر دیا ہے جس میں انہوں نے وضاحت کی ہے کہ وہ سپاٹ فکسنگ میں ملوث نہیں ہیں۔

سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ”ٹوئٹر“ پر جاری ایک بیان میں محمد عرفان نے کہا کہ ”میرے مداحوں کیلئے، کچھ لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں سپاٹ فکسنگ میں ملوث تھا۔ لیکن میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ میں نے کبھی بھی سپاٹ یا میچ فکسنگ نہیں کی۔ میں صرف بکیوں کی پیشکش سے متعلق متعلقہ حکام کو وقت پر آگاہ کرنے میں ناکام رہا جس کے باعث کوڈ 2.4.4 لاگو ہوا۔

اس کیلئے میں نے انتہائی سنجیدگی سے پوری قوم سے معافی مانگی۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ میں نے کسی منفی ارادے کے تحت متعلقہ حکام کو آگاہ کرنے میں دیر نہیں بلکہ اس کی ایک بڑی وجہ میرے والدین کی وفات تھی جو 4 ماہ کے قلیل عرصے میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور اس وجہ سے میں بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ برائے مہربانی۔۔۔! یہ جان لیں کہ پاکستان میری پہچان ہے اور میں آج جو کچھ بھی ہوں اس وطن کی وجہ سے ہی ہو۔ میں دنیا میں کسی بھی چیز کی خاطر وطن کی عزت کا سودا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ سمجھنے کا شکریہ۔۔۔پاکستان زندہ باد۔۔۔“

