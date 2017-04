”میں پوچھتا ہوں، تم ایسا کیوں کر رہے ہو۔۔۔؟“ پہلے ون ڈے میں شکست نے رمیز راجہ کو بھی شدید غصے میں مبتلا کر دیا، بابر اعظم اور شاداب خان سے متعلق ایسی بات کہہ دی کہ جان کر آپ بھی ان کی حمایت کریں گے

گیانا (ڈیلی پاکستان آن لائن) ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے ون ڈے میچ میں شکست پر رمیز راجہ بھی خود پر قابو نہیں رکھ سکے اور بابر اعظم کو تیسرے نمبر پر بیٹنگ نہ کروانے اور شاداب خان کو نچلے نمبر پر بھیجنے پر سوال اٹھا دیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق رمیز راجہ نے ناقص منصوبہ بندی کو شکست کی وجہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ماضی کی عمدہ کارکردگی کو دیکھتے ہوئے بابر اعظم کو تیسرے نمبر پر ہی بلے بازی کروانی چاہئے کیونکہ انہوں نے تیسرے نمبر پر کھیلتے ہوئے 8 اننگز میں 4 سنچریاں بنائی ہیں۔

انہوں نے مزید کہا شاداب خان میں عمدہ باﺅلنگ کے علاوہ بیٹنگ کا بھی بہترین ٹیلنٹ موجود ہے اور وہ مستقبل میں ایک بہترین بلے باز بھی بن سکتا ہے اس لئے انہیں روک کر رکھنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔

B Azam must bat at 3,his record at no 3: 4 100's in 8 inngs -Shadab has the potential to be a decent bat also why hold back their progress??