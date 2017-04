”ہم تالیوں کے لیے کام کرتے ہیں اور ۔۔۔“شاہد آفریدی کے کراچی کنگز میں جانے کے اعلان کے بعد جاوید آفریدی کی ذو معنی بات نے سوشل میڈ یا پر ہنگامہ مچا دیا

پشاور (ڈیلی پاکستان آن لائن)پشاور زلمی سے علیحدگی کے بعد شاہد آفریدی نے کراچی کنگز میں شمولیت کا اعلان کیا تو جاوید آفریدی بھی میدان میں آگئے اور ایسی ذو معنی بات کہہ دی کہ سوشل میڈ یا پر ہنگامہ بر پا ہو گیا ۔

تفصیل کے مطابق گزشتہ روز شاہد آفریدی نے کراچی کنگز میں شمولیت کا اعلان کیا تو جاوید آفریدی نے بھی مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام جاری کردیا ۔اپنے ذو معنی پیغام میں جاوید آفرید نے کہا کہ ہم تالیوں اور شہرت کی خواہش کے لیے کام کرتے ہیں لیکن ہمیشہ پوشیدہ اور نظر نہ آنے والا اخلاص فرق پیدا کرتا ہے ،کبھی بھی فجر کی نماز کو نہ چھوڑو ۔اس ذو معنی پیغام پر سوشل میڈ یا میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا ،بعض لوگوں نے جاوید آفریدی کے حق میں بیان دئیے جبکہ دیگر لوگوں نے شاہد آفریدی کی پشاور زلمی میں واپسی کے لیے جاوید آفریدی کو عملی اقدام کرنے کا مشورہ بھی دیا ۔

واضح رہے کہ گزشتہ ماہ شاہد آفریدی نے ذاتی مصروفیات کے باعث پشاور زلمی سے علیحدگی کا اعلان کیا تھا جس پر پشاور زلمی کے کپتان ڈیرن سیمی نے بھی حیرانگی کا اظہار کیاتھا ۔

We work for the applause, and yearn for fame, but it's the hidden, unseen sincerity that makes all the difference.

Don't miss #Fajr