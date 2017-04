”شکریہ بھائی۔۔۔!“ سپاٹ فکسنگ سکینڈل سے متعلق محمد عرفان کی وضاحت پر معروف غیر ملکی کھلاڑی بھی میدان میں آ گیا، ایسی بات کہہ دی کہ محمد عرفان کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہ رہا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) سپاٹ فکسنگ کیس میں پابندی اور جرمانے کی سزا بھگتنے والے قومی کرکٹر محمد عرفان نے وضاحت کیلئے سوشل میڈیا کا سہارا لیا تو غیر ملکی کھلاڑی بھی ان کی حمایت میں آگے آ گیا اور ایسی بات کہہ دی کہ محمد عرفان شکریہ ادا کرنے پر مجبور ہو گئے۔

”میں سپاٹ فکسنگ میں ملوث نہیں بلکہ۔۔۔“ سزا ملنے کے بعد محمد عرفان نے پہلا بیان جاری کردیا، مکمل خبر پڑھنے کیلئے یہاں کلک کریں۔

تفصیلات کے مطابق محمد عرفان نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ”ٹوئٹر“ پر جاری ایک بیان میں کہا کہ ”میرے مداحوں کیلئے، کچھ لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں سپاٹ فکسنگ میں ملوث تھا۔ لیکن میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ میں نے کبھی بھی سپاٹ یا میچ فکسنگ نہیں کی۔ میں صرف بکیوں کی پیشکش سے متعلق متعلقہ حکام کو وقت پر آگاہ کرنے میں ناکام رہا جس کے باعث کوڈ 2.4.4 لاگو ہوا۔ “

انہوں نے یہ بیان جاری کیا تو جلد ہی غیر ملکی کھلاڑیوں تک بھی پہنچ گیا۔ معروف برطانوی کھلاڑی اور پی ایس ایل میں اسلام آباد یونائیٹڈ کی نمائندگی کرنے والے بین ڈوکیٹ نے بھی فوراً جواب دیتے ہوئے کہا کہ ”لیجنڈ عرفان بھائی۔“

محمد عرفان بین ڈوکیٹ کے الفاظ سے اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے فوراً بین ڈوکیٹ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جوابی پیغام جاری کیا کہ ”شکریہ بھائی۔۔۔! تمہاری کمی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے اور تم سے پیار کرتا ہوں۔“

