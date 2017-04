”مجھے عمران خان کی یہ تصویر بہت پسند ہے۔۔۔“ برطانیہ کے سابق کھلاڑی نے عمران خان کی ایسی تصویر جاری کر دی کہ آپ بھی حیران رہ جائیں گے، تحریک انصاف کے کارکنان خوشی سے نہال ہو گئے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق کرکٹر عمران خان کو دنیا میں لاکھوں لوگ پسند کرتے ہیں اور ان کی شخصیت کے دیوانے ہیں۔

پاکستانیوں کے علاوہ غیر ملکی کھلاڑی بھی ان کی صلاحیتوں اور بہترین شخصیت کے معترف تھے جس کا ثبوت برطانیہ کے معروف سابق کرکٹر ایلن ویلکنز کی وہ تصویر ہے جو انہوں نے اپنے ٹوئٹر اکاﺅنٹ پر شیئر کی ہے اور کہا ہے کہ انہیں عمران خان کی یہ تصویر بہت زیادہ پسند ہے۔

انہوں نے عمران خان کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ”عمران خان کی اس تصویر کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں۔ کرکٹ کی تاریخ کے عظیم ترین کھلاڑیوں میں سے ایک عمران خان، ان کے بارے میں میری کتاب میں اور بھی بہت کچھ ہے۔“

Love this shot of @ImranKhanPTI one of the greatest players in Cricket's history. More of Imran in my book #watchthisspace pic.twitter.com/yMtGn5JujE