”کراچی کنگز کے صدر کی حیثیت سے یہ کام کروں گا “کراچی کنگز میں شمولیت کے بعد شاہد آفریدی پہلا بیان دے دیا،ایسی بات کہہ دی کہ پی ایس ایل حکام اور جاوید آفریدی کو بھی یقین نہ آئے گا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )سٹار آل راﺅنڈر شاہد آفریدی نے پشاور زلمی کو خیر باد کہنے کے بعد کراچی کنگز میں باقاعدہ شمولیت اختیار کر لی ہے اور اس حوالے سے معاہدے پر بھی دستخط ہو گئے ہیں۔پی ایس ایل کے بڑے کھلاڑی کی جانب سے فرنچائز کی تبدیلی پر جہاں ایک طرف پشاور زلمی کے مداح افسردہ ہیں تو وہاں ہی کراچی کنگز اور شاہد آفریدی کے مداح میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے ۔شاہد آفرید ی کو کراچی کنگز میں شمولیت اختیار کرنے پر فرنچائز کے کھلاڑیوں کی جانب سے مبارکباد بھی دی گئی اور اے آ ر وائی فیملی نے اس شمولیت پر جشن بھی منا یا ۔

کراچی کنگز میں شمولیت کے بعد شاہد آفریدی نے اپنا پہلا بیان جاری کردیا جس میں انہوں نے فرنچائز مالک سلمان اقبال کا شکریہ ادا کیا ہے ۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں شاہد آفریدی نے کہا کہ شکریہ سلمان اقبال ،میں کراچی کنگز کے صدر کی حیثیت سے پاکستانی سپورٹس خصوصاً کرکٹ کے لیے اپنی خدمات سرانجام دیتا رہوں گا ۔اس پیغام کے بعد سوشل میڈ یا پر لوگوں نے شاہد آفریدی کو خوب مبارکباد دی ۔واضح رہے کہ پی ایس ایل کے آفیشل ٹوئٹر اکاﺅنٹ کی جانب سے ایک پیغام جاری کیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ کسی بھی کھلاڑی کی کسی ٹیم میں شمولیت کا درست طریقہ کار یہ ہے کہ ٹیم اپنے پسندیدہ کھلاڑی کو پلیئرز ڈرافٹ کے دوران خریدے ۔پلیئر ڈرافٹ کے علاوہ کسی کھلاڑی کی کسی بھی ٹیم کے ساتھ معاہدے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے ۔

Thanks Salman. Looking forward to serve Pakistan sports specially cricket as President of Karachi Kings!!! https://t.co/TFKiafxAGe