شاہ رخ خان کی ٹیم نے ٹی 20 کرکٹ کی تاریخ کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا، آسٹریلوی کھلاڑی کرس لین اور گوتم گمبھیر نے باﺅلرز کی ایسی درگت بنائی کہ 184 رنز کا ہدف صرف۔۔۔

گجرات (ڈیلی پاکستان آن لائن) انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) میں آسٹریلوی کرس لین اور گوتم گمبھیر نے گجرات لائنز کے خلاف عمدہ بیٹنگ کرتے ہوئے کولکتہ نائٹ رائیڈرز کو پہلے میچ میں شاندار فتح سے ہمکنار کرانے کیساتھ ساتھ ٹی20 کرکٹ کی تاریخ کا نیا ریکارڈ بنا دیا۔

گجرات میں کھیلے گئے میچ میں کولکتہ نے ٹاس جیت کر لائنز کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی جنہوں نے سریش رائنا اور دنیش کارتھک کی عمدہ بیٹنگ کی بدولت 183 رنز کا پہاڑ کھڑا کر دیا۔ سریش رائنا نے 68 رنز کی شاندار اننگز کھیلی جبکہ دنیش کارتھک نے 47 اور برینڈن میکالم نے 35 رنز بنائے۔

کولکتہ نائٹ رائیڈرز کے اوپنر گوتم گمبھیر اور کرس لین نے 184 رنز کے بڑے ہدف کا تعاقب شروع کیا تو وہ نہیں جانتے تھے کہ آج ٹی 20 کرکٹ کی تاریخ میں نیا ریکارڈ بھی بنا دیں گے۔

گجرات کی ٹیم نے بیٹنگ لائن کو مضبوط کرنے کیلئے کسی بھی انٹرنیشنل باو¿لر کو فائنل الیون کا حصہ نہیں بنایا اور حیران کن طور پر آسٹریلیا کے جیمز فالکنر کو بٹھا کر ڈیوین سمتھ کو ٹیم میں شامل کیا اور یوں ان کا باﺅلنگ اٹیک مقامی باﺅلرز پر مشتمل تھا اور یہی ان کی سب سے بڑی غلطی بھی ثابت ہوئی۔

کرس لین اور گمبھیر نے باؤلرز کی ناتجربہ کاری کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور بغیر کسی نقصان کے 31 گیندوں قبل ہی ہدف حاصل کر کے اپنی ٹیم کو میچ میں فتح دلانے کیساتھ ٹی20 کرکٹ کی تاریخ میں کوئی بھی وکٹ گنوائے بغیر سب سے بڑا ہدف حاصل کرنے اور سب سے بڑی اوپننگ پارٹنر شپ قائم کرنے کا ریکارڈ قائم کر دیا۔

