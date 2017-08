عمر اکمل کی تو ”دنیا“ ہی بدل گئی، نئی ویڈیو اپ لوڈ کی تو دیکھنے والوں کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آیا کہ یہ عمر اکمل ہی ہیں، مکی آرتھر بھی دیکھ کر حیران پریشان رہ جائیں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستانی کرکٹر عمر اکمل کو پانچ مواقع دئیے گئے مگر وہ ہر مرتبہ فٹنس ثابت کرنے میں ناکام ہو گئے۔ مکی آرتھر کے اس بیان نے پاکستانیوں کو حیرانی میں مبتلا کر دیا تھا لیکن اب عمر اکمل نے ایسی ویڈیو اپ لوڈ کر دی ہے کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں واقعی کھلی کی کھلی رہ گئی ہیں۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔ ایسکس کی یورک شائر کو 8وکٹوں سے شکست ،محمد عامر یورک شائر کیلئے ڈراونا خواب ثابت ہوئے ،دوسری اننگ میں بھی پانچ وکٹیں اڑا ڈالیں

یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ عمر اکمل نے کہا تھا وہ طبیعت خرابی کے باعث انگلینڈ جا رہے ہیں اور وہاں جا کر انہوں نے ایک مہنگی گاڑی ”بینٹلے“ کے ساتھ اپنی تصویر بھی اپ لوڈ کی تھی جس کے باعث لوگوں نے انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں یہ بھلا کون سی ”بیماری“ ہوئی؟

لیکن اب وہ واپس پاکستان آ گئے ہیں اور آتے ہی ایک ایسی ویڈیو اپ لوڈ کی ہے جس میں وہ پہچاننے میں بھی نہیں آ رہے اور اس قدر دبلے پتلے نظر آ رہے ہیں کہ کسی کو بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا۔ اور اب لوگوں کا خیال ہے کہ عمر اکمل فٹنس کی بحالی کیلئے انگلینڈ گئے تھے اور اس کیلئے انہوں نے کیا نسخہ استعمال کیا ہے، اس بارے تو وہ ہی جانتے ہیں لیکن اس کا نتیجہ انتہائی حیران کن ہے۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔ آئی سی سی نے نئی ٹیسٹ رینکنگ جاری کر دی

عمر اکمل نے ویڈیواپ لوڈ کرتے ہوئے لکھا ”مکمل صحت یابی کے بعد پاکستان آ گیا ہوں۔ میں نے نیٹ پریکٹس شروع کر دی ہے۔ انشاءاللہ آپ جلد ہی مجھے ان ایکشن دیکھیں گے۔“

Back to Pakistan with full recovery. I have started net practice, In Sha Allah soon you will see me in action. ????#PracticeSession pic.twitter.com/dcymFVxamZ