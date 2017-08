بھارتی کپتان ویرات کوہلی سوشل میڈیا پر ریسلر کھالی کیساتھ تصویر شیئرکرکے مذاق بن گئے

کولمبو(آئی این پی) ڈبلیو ڈبلیو ای کے ریسلر دی گریٹ کھالی سے بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان ویرات کوہلی کی ملاقات سوشل میڈیا پر ان کیلئے مذاق بن گئی۔گزشتہ روز کولمبو میں سری لنکا کو 0-2 سے شکست دینے کے بعد بھارتی کرکٹ ٹیم نے ورلڈ ریلسنگ انٹرٹینمنٹ کے بھارتی پہلوان دی گریٹ کھالی سے ایک ہوٹل میں ملاقات کی جو کسی کام کے سلسلے میں سری لنکا میں ہی ہیں۔

It was Great to meet The Great Khali, what a guy! ???????? pic.twitter.com/FoUhHMWFcX — Virat Kohli (@imVkohli) August 6, 2017

ویرات کوہلی نے کھالی سے ملاقات کی تصاویر سماجی رابطے کی مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ پر شیئر کیں جو ان کیلئے مذاق کا باعث بن گئیں اور مداحوں نے اس پر دلچسپ تبصرے بھی کیے۔بھارتی کپتان ویرات کوہلی نے ٹویٹ کیا کہ دی گریٹ کھالی سے مل کر بہت اچھا لگا، وہ بہترین انسان ہیں، جس کے جواب میں ایک خاتون نے لکھا کہ کھالی کے سامنے آپ چھوٹے بچے لگ رہے ہو۔

You r looking tiny in front of him ????❤ — Saumya ???? (@CineCaffeine) August 6, 2017

ایک صارف نے لکھا آپ کھالی کے ساتھ تصویر میں ایسے لگ رہے ہو جیسے ایک بڑے بیڈ کے ساتھ چھوٹا سا تکیہ۔

Standing beside him,You look like a pillow on king size bed. — Anoop Sriram (@ramuanoop) August 7, 2017

ایک اور خاتون نے ویرات کوہلی کے ٹویٹ کے جواب میں کہا کہ تصویر میں کھالی آپ کے والد جیسے لگ رہے ہیں، جب کہ ایک مداح نے کہا آپ کو ایک فاسٹ بولر کی ضرورت ہے جو کھالی کے قد جتنا ہو۔

انکیتا سنگھ نے لکھا کہ ’اسے بھی فکسنگ سکھار ہاہے کیا بھائی ، ہماری عزت تو ٹٹی میں ملادی ، خود موج ماررہے ہیں بھیا‘۔