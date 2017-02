بھارت کو شکست دینے کے بعد پاکستانی شاہینوں کا جشن منانے کی ویڈیو منظرعام پر آ گئی، بھارتیوں کو آگ لگ گئی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان بلائنڈ کرکٹ ٹیم کی ٹی 20 بلائنڈ ورلڈکپ میں شاندار کارکردگی جاری ہے جو اب تک ٹورنامنٹ میں مسلسل 8 میچ جیت چکی ہے اور اب تک ناقابل شکست ہے۔

پاکستان نے اس ٹورنامنٹ میں بھارت شیروں کو بھی ان کے گھر پر ہی ڈھیر کیا اور اس کے بعد کچھ ایسا جشن منایا کہ اس کی ویڈیو دیکھ کر بھارتیوں کو آگ ہی لگ گئی جبکہ پاکستانی خوشی سے پھولے نہیں سما رہے ہیں۔

پاکستانی شاہینوں نے بھارت کو شکست دینے کے بعد قومی پرچم ہاتھ میں پکڑا اور گراﺅنڈ میں خوب شور مچایا، اس دوران ایک کھلاڑی پاکستان کا پرچم بلند کئے بھنگڑا بھی ڈالتا رہا۔

پاکستانی کھلاڑیوں کا جوش اس قدر بلندی پر تھا کہ بھارتی میدان میں ’پاکستان زندہ باد اور پاکستان جیتے گا‘ کے نعرے بھی بلند کرتے رہے اور سٹیڈیم میں موجودگی بھارتی منہ لٹکائے انہیں دیکھتے رہے۔

بھارتیوں کو ان کی سرزمین پر یادگار شکست دینے کے بعد اس قدر خوشی فطری ہے لیکن جس طرح بلائنڈ کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں نے اس فتح کا جشن منایا وہ اس سے بھی کہیں زیادہ یادگار ہے۔

Pakistan team celebrating after defeating India by 7 Wickets in 2nd T-20 World Cup Cricket of the Blind at Ferozshah Kotla, New Delhi pic.twitter.com/LIPvfU7kPx