کشمیر یوں کے حق میں آفریدی کی ٹویٹس نے بھارتیوں کو مرچیں لگادیں

اسلام آباد(آئی این پی)پاکستان کے جارح مزاج آل راﺅنڈر شاہد آفریدی اپنے جذبات کو احتیاط کے پردوں کے پیچھے کبھی بھی نہیں چھپاتے، یہی وجہ ہے کہ یوم کشمیر پر وہ بھی کشمیریوں پر بھارتی فوج کی جانب سے جاری مظالم پر خاموش نہیں رہ پائے، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ” کشمیر کئی دہائیوں سے ظلم و ستم کا شکار ہے، یہی وقت ہے کہ ہم معصوم جانوں کو بچانے کے لئے اس مسئلے کو حل کریں“۔ایک اور ٹویٹ میں شاہد آفریدی نے کہا کہ ” کشمیر دنیا میں ایک جنت ہے اور ہم اسے معصوموں کے خون سے آلودہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے“۔

ان کے ان ٹویٹس کا سامنے آنا تھا کہ بھارتیوں کو مرچیں لگنا شروع ہوگئی، انہوں نے چہروں پر سے شرافت کا پردہ اتارتے ہوئے اپنی ذہنیت کے عین مطابق گالم گلوچ شروع کردی۔ایک سوہاگ نامی اکاﺅنٹ سے کسی نے اپنے اندر کے گند کو ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ” تم دودھ مانگو گے ہم کھیر دیں گے، تم کشمیر مانگو گے ہم چیر دیں گے“۔ایک اور گنیش نامی شخص نے کہا کہ ” تم لوگ بھارت سے ورلڈ کپ میں ایک میچ تک تو جیت نہیں سکتے ہو اور بات کرتے ہو کشمیر کی“۔بہت سے لوگوں کی ٹویٹس تو لکھنے کے بھی قابل نہیں ہیں، اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کو اپنے ملک میں ’لیٹرینیں‘ صاف کرانے کی مہم چلانے کے بجائے اپنے لوگوں کے ذہنوں میں موجود گندگی صاف کرانے کی ضرورت ہے۔

Kashmir is heaven on earth & we can't be oblivious to the pleas of the innocent. #iStandWithKashmir #KasmirSolidarityDay 2/2