محمد عامر نے باﺅلنگ کے بعد فیلڈنگ میں بھی دھوم مچا دی، انگلش کاﺅنٹی کے میچ میں ایسا کام کر دیا کہ گورے بھی تالیاں بجانے پر مجبور ہو گئے

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) آئی سی سی چیمپینز ٹرافی کے فائنل میں اپنی باﺅلنگ کے ذریعے بھارتی بیٹنگ لائن کی دھجیاں اڑانے والے محمد عامر ٹی 20 بلاسٹ ٹورنامنٹ میں زبردست فیلڈنگ کے ذریعے بھی خوب داد وصول کر رہے ہیں اور ”گورے“ بھی ان کی صلاحیتیوں کے معترف ہو گئے ہیں۔

ایسکس اور سرے کاﺅنٹی کے درمیان کھیلے گئے ٹی 20 میچ میں محمد عامر نے روی بوپارا کی گیند پر باﺅنڈری پر ایسا شاندار کیچ پکڑا کہ وہاں موجود تماشائی بھی خوشی سے جھوم اٹھے۔ بلے باز نے شاٹ لگائی تو محمد عامر کیچ پکڑنے کیلئے دوڑے، گیند جس جانب سے آ رہی تھی، سورج بھی اسی جانب تھا، مگر عامر نے باﺅنڈری کے قریب پہنچ کر ہوا میں جمپ لگائی اور شاندار کیچ پکڑ کر اپنی ٹیم کو وکٹ دلا دی۔

۔۔۔ویڈیو دیکھیں۔۔۔

Superb catch on the move from @iamamirofficial for @EssexCricket



