”بریکنگ نیوز: انٹرنیشنل سپرسٹار کرکٹر ریٹائرمنٹ واپس لے رہا ہے“ اسلام آباد یونائیٹڈ کے کوچ ڈین جونز نے بڑا اعلان کر دیا، کیا یہ شاہد آفریدی یا شعیب اخترہیں ؟ پاکستانیوں کیلئے انتہائی اہم خبر آ گئی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) ”بریکنگ نیوز، انٹرنیشنل سپر سٹار کرکٹر ریٹائرمنٹ واپس لے رہا ہے“ اسلام آباد یونائیٹڈ کے کوچ اور سابق آسٹریلوی کرکٹر ڈین جونز کے اعلان نے کرکٹ شائقین کو تجسس میں مبتلا کر دیا ہے اور کئی لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ شاہد آفریدی یا شعیب اختر ہیں۔

BREAKING NEWS: international Superstar is about to come out of retirement! #bowler — Dean Jones (@ProfDeano) July 6, 2017

ڈین جونز نے ٹویٹ کیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ وہ ایک باﺅلر ہے۔ اس پر کچھ لوگوں نے آسٹریلوی باﺅلر مچل جانسن کا نام لیتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ شائد انہیں انگلینڈ کیخلاف ایشز سیریز کیلئے واپس بلایا جا رہا ہے۔ لیکن یہ خیال جلد ہی غلط ثابت ہو گیا کیونکہ خود مچل جانسن نے ہی اپنی واپسی کی تردید کر دی۔

Not me — Mitchell Johnson (@MitchJohnson398) July 7, 2017



اس کے بعد بریٹ لی، شان ٹیٹ، شین وارن اور شعیب اختر کا نام بھی لیا گیا لیکن جو نام سب سے زیادہ قابل ذکر رہا، وہ ہے شاہد خان آفریدی، جن کی ریٹائرمنٹ اور فیئرویل کا معاملہ تاحال گول مول ہی ہے۔

اگرچہ اپنی پریس کانفرنس میں انہوں نے گول مول انداز سے ہی ریٹائرمنٹ کی بات کی تھی اور اس کے بعد فیئرویل میچ کھیلنے سے بھی انکار کر دیا تھا، یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شاہد خان آفریدی اگلا ٹی 20 ورلڈکپ کھیلنے کے خواہشمند ہیں اور اس کیلئے وہ ٹیم میں واپس بھی آ سکتے ہیں۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹوئٹر پر ”پروفیسر ڈین جونز“ کے نام سے مشہور آسٹریلوی کرکٹر کی ٹویٹ پر مچل جانسن نے تو فوراً تردید کر دی مگر شاہد آفریدی کی جانب سے تردید کی گئی اور نہ ہی ڈین جونز نے ان کا نام لئے جانے پر کسی قسم کے ردعمل کا اظہار کیا اور تاحال یہ معاملہ متجسس ہی ہے۔

شاہد آفریدی کی واپسی کے خیال کو تقویت اس وجہ سے بھی ملتی ہے کہ ڈین جونز نے اپنی ٹویٹ میں ”انٹرنیشنل سپر سٹار“ کا لفظ استعمال کیا ہے اور یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ شاہد آفریدی ناصرف پاکستان میں سپر سٹار ہیں بلکہ انہیں بین الاقوامی سطح پر بھی خوب پذیرائی ملتی ہے اور دنیا بھر کے لوگ انہیں شاہد آفریدی اور ’بوم بوم‘ کے نام سے جانتے ہیں۔

ایسا لگتا ہے کہ ایک بھارتی کو ایشیاءکپ میں شاہد آفریدی کے لگاتار 2 چھکے تاحال نہیں بھول سکے کیونکہ اس نے لکھا ”مجھے یہ مت کہنا کہ شاہد آفریدی پھر واپس آ رہا ہے۔“

ایک اور صارف شاہد آفریدی کی واپسی کیخلاف نظر آیا اور لکھا ”شاہد آفریدی سے بڑ ی چوّل کوئی نہیں مار سکتا“

Shahid Afridi se bari chawal koi nai mar sakta — MASST MALANG........ (@mastmalang1214) July 6, 2017

پاکستانی لڑکی افشاں خان تو بہت خوش نظر آئی اور لکھا ”مجھے امید ہے کہ یہ شاہد آفریدی ہے، مجھے وہ بہت پسند ہیں، میرا واحد پسندیدہ کرکٹر۔“

I hope it's @SAfridiOfficial ????

I love him, my only favourite cricketer ???? — Afsha Khan (@Afsh_Khn) July 6, 2017

وقاص چوہدری تو شعیب اختر کی واپسی کے خواہاں نظر آئے اور لکھا ” شعیب اختر“

Shoaib Akhtar! — Waqas Chaudhry (@was_753) July 6, 2017



ڈین جونز نے اپنی ٹویٹ کے ذریعے دنیا بھر کے کرکٹ شائقین کو تجسس میں مبتلا کر رکھا ہے اور ابھی تک کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس کرکٹر کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اگرچہ کچھ لوگوں نے شعیب اختر کا نام لیا ہے لیکن اس کے باوجود ان کی واپسی کے کوئی امکانات نظر نہیں آتے البتہ شاہد آفریدی کے بارے میں سوچا جائے تو کچھ حد تک یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی قومی ٹیم میں واپسی ہو سکتی ہے۔

سچ کیا ہے اور کون سا کرکٹر واپس آ رہا ہے؟ اس کے بارے میں تو ڈین جونز ہی بتا سکتے ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے اپنے فالوورز کو تجسس میں مبتلا کر رکھا ہے اور اب سب کی نظریں ان کی اگلی ٹویٹ پر لگی ہیں کہ وہ کب اصل کرکٹر سے متعلق بتاتے ہیں۔