”جنوبی افریقہ کے خلاف پاکستان کی جیت اپ سیٹ ۔۔۔“راولپنڈی ایکسپریس شعیب اختر نے کرکٹ پنڈتوں کی رائے مسترد کر کے شاہینوں کی جیت پر ایسی بات کہہ دی کہ سوشل میڈیا پر تہلکہ مچ گیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )آئی سی سی چیمپینز ٹرافی میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کو شکست دے دی جس کے بارے میں کرکٹ پنڈتوں کا کہنا ہے آئی سی سی رینکنگ میں آٹھویں نمبر کی ٹیم نے پہلے نمبر کی ٹیم کو شکست دے کر بڑا اپ سیٹ کردیا ہے لیکن شعیب اختر ایسا نہیں سوچتے ۔راوالپنڈی ایکسپریس نے پاکستان کی فتح کو اپ سیٹ قرار دینے کی بات مسترد کردی ۔

تفصیل کے مطابق گزشتہ روز پاکستان نے جنوبی افریقہ کو ڈک ورتھ لوئس میتھڈ کے تحت 19رنز سے شکست دی ۔پاکستان کی طرف سے حسن علی نے فتح میںاہم کردار ادا کیا اور 8اوورزمیں محض24رنز دے کر تین انتہائی اہم کھلاڑیوں کو آوٹ کیا ۔اس فتح کو کرکٹ پنڈتوں نے اپ سیٹ قرار دیا لیکن شعیب اختر نے اس رائے کو مسترد کردیا ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں شعیب اختر نے کہا کہ جنوبی افریقہ کے خلاف میچ میں پاکستان نے کوئی اپ سیٹ نے کیا ،یہ پاکستان ٹیم ہے جس نے جنوبی افریقہ کو شکست دی ۔انہوں نے کھلاڑیوں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ دانشمندانہ کپتانی اور ٹیم ورک کے ساتھ آگے بڑھتے رہو۔

Game against South Africa wasn't a upset it's Pak team who out played them..so well done guys keeping going with smart captaincy & team work