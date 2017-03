ڈیرن سیمی نے اپنی ٹیم پشاور زلمی کے پی ایس ایل چیمپیئن بننے کے بعد حسب وعدہ ٹنڈ کرادی

ہانگ کانگ (ڈیلی پاکستان آن لائن) پی ایس ایل کی فاتح ٹیم پشاور زلمی کے کپتان ڈیرن سیمی نے حسب وعدہ اپنی ٹنڈ کرادی جبکہ ٹنڈ کرانے کے عمل کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر جاری کردی ہے۔

سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ڈیرن سیمی نے ویڈیو شیئر کی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ایک بیوٹی سیلون میں اجڑی کھیتی کے ساتھ بیٹھے ہیں جبکہ ایک خاتون ہیئر سٹائلسٹ بھی ان کے عقب میں ہیئر ڈرائیر تھامے کھڑی ہیں۔ ڈیرن سیمی کا کہنا تھا کہ میں نے پی ایس ایل چیمپیئن بننے کے بعد اپنا وعدہ پورا کردیا ہے اور اب امید کر رہا ہوں کہ زلمی کی پوری ٹیم اور مالک جاوید آفریدی بھی ٹنڈ کرائیں گے۔

واضح رہے کہ ڈیرن سیمی نے پی ایس ایل فائنل سے پہلے کہا تھا کہ اگر پشاور زلمی نے ٹائٹل جیتا تو ان کی پوری ٹیم ٹنڈ کرائے گی۔

as promised I've shaved my head after winning the finals. Now it's time for the rest of my @PeshawarZalmi teammate including @JAfridi10 ???????????????? pic.twitter.com/6NdcGnU2ET