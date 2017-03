”آپ کا بہت شکریہ اور آپ کی داد ۔۔۔“افغان حکومت کی مبارکباد پر جاوید آفریدی بھی میدان میں آگئے ،ایسی بات کہہ دی کہ آپ بھی ان کی تعریف کریں گے

پشاور (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان سپر لیگ کے فائنل میں شاندار فتح کے بعد پشاور زلمی کے مالک جاوید آفریدی نے افغان حکومت کی مبارکباد پر شکریہ ادا کردیا ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں نے افغان حکومت کی مبارکباد کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ کا بہت شکریہ اور آپ کی داد میرے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے ۔انہوں نے دعا کی کہ اللہ ہمارے خطے میں امن پیدا کر ے ۔

واضح رہے کہ فائنل میچ میں پشاور زلمی کی جیت پر افغانستان کے ڈپٹی وزیر خارجہ حکمت کرزئی نے جاوید آفریدی کو فون کر کے افغان صدر اشرف غنی کی مبارکباد پہنچائی اور اس کے ساتھ ہی انہیں پوری ٹیم کے ساتھ افغانستان کے دورے کی دعوت دی اور کہا کہ وہ افغان صدر ان کی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔

پاکستان اور افغانستان کی حکومتوں کے درمیان شدید تناﺅ چل رہا ہے تاہم اس دوران ایک تازہ ہوا کا جھونکا آیا ہے کیونکہ افغانستان میں دونوں نمایاں چینلز نے پی ایس ایل کے میچ دکھانے کیلئے ناصرف حقوق حاصل کر لئے تھے بلکہ پشاور زلمی کو بڑا سپانسر بھی افغانستان سے ہی ملا۔ ذرائع کے مطابق افغانستان میں اعلیٰ سطح اور عوامی سطح پر پاکستان سپر لیگ کے تمام میچ دیکھے گئے اور لیگ کو خوب سراہا گیا ہے۔

Thank you so much for your appreciation& it means a lot. May Allah peace prevails in our region. Ameen #KabulZalmi & #PeshawarZalmi soon IA https://t.co/Gj0o8NqPNk