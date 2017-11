عماد وسیم کپتان بن گئے ،آج کی حیران کن خبر آگئی

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )پی ایس ایل کے سیزن تھری میں کراچی کنگز کی کپتانی عماد وسیم کریں گے ۔تفصیل کے مطابق پاکستان سپر لیگ کے پہلے سیزن میں شعیب ملک ٹیم کے کپتان تھے جنہوں نے ٹورنامنٹ کے دوران شکست کے باعث عہدہ چھوڑ دیا تھا اور باقی میچوں میں یہ فرائض انگلینڈ کے کھلاڑی روی بوپارہ نے ادا کیے تھے ۔دوسرے سیزن میں سنگا کارا نے کراچی کنگز کی کپتانی کے فرائض سرانجام دیے اور اب تیسرے سیزن میں یہ ذمہ داری سٹار آل راﺅنڈر عماد وسیم کے سپرد کردی گئی ہے ۔عماد وسیم نے پاکستان کی جانب سے 30ون ڈے اور 25ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلے ہیں جبکہ وہ انڈر 19ٹیم میں بھی کپتانی کے فرائض سرانجام دے چکے ہیں ۔سٹار آل راﺅنڈر کا کہنا ہے کہ مجھے کراچی کنگز کو لیڈ کرنے کی ذمہ داری ملنا باعث فخر ہے ،ہم اچھے نتائج دینے کے لیے بھر پور محنت کریں گے ۔

Honored to be given responsibility to lead @KarachiKingsARY along @SAfridiOfficial. Will work hard to deliver, need Duas ????????#KarachiDharayga