چار ملکی ہاکی ٹورنامنٹ، آسٹریلیا نے پاکستان کو ایک کے مقابلے میں 9 گول سے عبرتناک شکست دیدی

میلبورن (ڈیلی پاکستان آن لائن) چار ملکی ہاکی ٹورنامنٹ میں آسٹریلیا نے پاکستان کو 1 کے مقابلے میں 9 گولوں کی عبرتناک شکست سے دوچار کر دیا ہے۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔فاسٹ باولر محمد عامر ٹی 10لیگ کاحصہ بن گئے

آسٹریلیا کی جانب سے بلیک گوورز نے ہیٹرک کی جبکہ ایرون کلین شمٹ نے دو گول سکور کر کے ٹیم کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ آسٹریلیا اپنا اگلا گروپ میچ ہفتے کو جاپان کے خلاف کھیلے گی جبکہ گولڈ میڈل کیلئے اس کا مقابلہ اتوار کے روز نیوزی لینڈ سے ہو گا۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔عماد وسیم کپتان بن گئے ،آج کی حیران کن خبر آگئی

پاکستان کیخلاف چھٹا گول کرنے والے کیرن ارونا سلام نے اپنی ٹیم کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ ”اچھی جیت حاصل کر کے اچھا محسوس ہوتا ہے۔ نو گول بہت ہی خاص ہیں، ہم بہت اچھا کھیلے۔ پاکستان نے بھی سخت مقابلہ کیا اس لئے 9 گول کرنا بہت کمال ہے۔“

We caught up with Kiran Arunasalam after our 9-1 win over Pakistan #IFOH2017 #PrideOfTheKookas pic.twitter.com/aIM8IUDX7N