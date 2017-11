عماد وسیم کے کراچی کنگز کا کپتان بننے کا اعلان کس نے کیا؟ جان کر آپ بھی خوش ہو جائیں گے کیونکہ۔۔۔

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) آل راﺅنڈر عماد وسیم کو پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے تیسرے ایڈیشن کیلئے کراچی کنگز کا کپتان بنا دیا گیا ہے جس پر مداح خوشگوار حیرت میں مبتلا ہیں کیونکہ ان کا خیال تھا کہ پشاور زلمی کو چھوڑ کر کراچی کنگز میں شامل ہونے والے شاہد آفریدی کپتان بنیں گے۔

مگر یہ جان کر مداحوں کی یہ خوشگوار حیرت میں مزید خوشی بھی شامل ہو جائے گی کہ عماد وسیم کو کپتان بنانے کا اعلان کراچی کنگز کے صدر اور کھلاڑی شاہد خان آفریدی نے خود ایک تقریب کے دوران کیا۔ اس تقریب میں کراچی کنگز کے مالک سلمان اقبال بھی شریک ہوئے۔

Shahid Afridi President of #KarachiKings announced @simadwasim as the new captain for #PSLSeason3 #KKPresser #PressConference #KK pic.twitter.com/rO7llX6aPD